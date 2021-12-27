Tele2 в Республике Коми модернизировала 28% базовых станций в 2021 году

Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы по улучшению покрытия сети в регионе за 11 месяцев 2021 года. За этот период объем потребляемого интернет-трафика в Республике Коми вырос на 34%.

Tele2 продолжает улучшать покрытие сети в Республике Коми, ориентируясь на растущие потребности жителей. За 11 месяцев 2021 года мобильный оператор увеличил количество базовых станций в республике на 25% и модернизировал 28% существующих объектов связи. В рамках масштабного проекта по развитию сети в регионе в 2021 году мобильный оператор Tele2 обеспечил связью еще 20 малых населенных пунктов. К примеру, сеть появилась в поселках Озъяг, Тимшер и Югыдъяг, в селах Керчомъя, Деревянск и Ульяново Усть-Куломского района, в селах Подъельск и Намск Корткеросского района, в селе Студенец Усть-Вымского района и других. В рамках первого этапа стройки-2021 была улучшена сеть в Сыктывкаре. Также оператор значительно расширил покрытие в Усинске.

Также в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), который реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифра) и «Ростелеком» в партнерстве с Tele2, новые базовые станции были запущены в нескольких отдаленных населенных пунктах Республики Коми: в поселке Кузьель, селе Грива и поселке Зимовка Койгородского района, деревнях Мошъюга и Большое Галово Ижемского района, селе Керес и поселке Уръель Корткероского района.