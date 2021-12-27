Кардиолог рассказала о проблемах с давлением при отказе от курения

"Вы отказались от сигареты, но никакого другого заменителя у вас нет. И поэтому начало шалить давление и пульс, потому что адреналин у вас вырабатывается, но гасить его нечем", — объяснила Коренович.

Так, во время отказа сигарет многие сталкиваются с проблемами с давлением и пульсом. Дело в том, что люди курят, в том числе, от повышенной тревожности, так как никотин помогает побороть это состояние.

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала о процессе отказа от курения. Об этом пишут "РИА Новости".

В такой ситуации нужно целенаправленно снижать уровень тревожности. В этом могут помочь спорт и физическая активность.

Кроме того, врач добавила, что никакого вреда для организма в резком отказе от курения нет, наоборот, это самый лучший способ борьбы с вредной привычкой, отметила специалист.