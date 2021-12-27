Сыктывкарские росгвардейцы нашли мужчину по следам на снегу

В Сыктывкаре в одной из квартир по улице Школьная неизвестный напал с ножом на мужчину 1990 года рождения. О произошедшем узнали сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования.

Прибыв на место, правоохранители нашли пострадавшего. Он рассказал, что злоумышленник дважды ударил его ножом в спину, а затем сбежал. С травмами мужчину госпитализировала бригада скорой помощи.

В то же время группа задержания обнаружила возле подъезда следы от обуви возможного подозреваемого. Они привели правоохранителей к бару по улице Седова. Внутри росгвардейцы увидели мужчину, подходящего под приметы в ориентировке.