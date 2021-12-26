Юрист рассказал о новых штрафах для курильщиков в 2022 году

Юрист Европейской юридической службы Павел Корытов сообщил о том, что в 2022 году курильщиков ждут новые запреты и увеличение размера штрафов. Также стоит готовиться к подорожанию сигарет, пишут “РИА Новости”.
Так, с нового года за нарушение правил противопожарной безопасности начнут штрафовать за курение на объектах недвижимости и предприятиях. А в случае пожара по вине курильщика ответственность будет строже.
Кроме того, сигареты продолжат дорожать.
“С этого года цена на сигареты выросла на 20 процентов, а в 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки "Честный знак", — предупредил Корытов.