Юрист рассказал о новых штрафах для курильщиков в 2022 году

Юрист Европейской юридической службы Павел Корытов сообщил о том, что в 2022 году курильщиков ждут новые запреты и увеличение размера штрафов. Также стоит готовиться к подорожанию сигарет, пишут “РИА Новости”.

Так, с нового года за нарушение правил противопожарной безопасности начнут штрафовать за курение на объектах недвижимости и предприятиях. А в случае пожара по вине курильщика ответственность будет строже.

Кроме того, сигареты продолжат дорожать.