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Юрист рассказал о новых штрафах для курильщиков в 2022 году

Юрист рассказал о новых штрафах для курильщиков в 2022 годуФото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Юрист Европейской юридической службы Павел Корытов сообщил о том, что в 2022 году курильщиков ждут новые запреты и увеличение размера штрафов. Также стоит готовиться к подорожанию сигарет, пишут “РИА Новости”.

Так, с нового года за нарушение правил противопожарной безопасности начнут штрафовать за курение на объектах недвижимости и предприятиях. А в случае пожара по вине курильщика ответственность будет строже.

Кроме того, сигареты продолжат дорожать.

“С этого года цена на сигареты выросла на 20 процентов, а в 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки "Честный знак", — предупредил Корытов.

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