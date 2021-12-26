Ученые выяснили, как долго ковид остается в организме

Ученые из Национальных институтов здравоохранения США проанализировали биоматериалы 44 человек, погибших от коронавируса. В результате исследования специалистам удалось выяснить, что в большинстве органов, включая сердце и мозг, коронавирус сохраняется более чем на полгода. Об этом пишут “РИА Новости”.

"Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов", — говорится в тексте исследования.

Эксперты выяснили, что вирус "широко распространяется" в организме, даже когда пациент переносит заболевание легко или вообще без симптомов. Однако серьезных воспалений вне легких при этом не обнаружено.