Ученые выяснили, как долго ковид остается в организме

Ученые из Национальных институтов здравоохранения США проанализировали биоматериалы 44 человек, погибших от коронавируса. В результате исследования специалистам удалось выяснить, что в большинстве органов, включая сердце и мозг, коронавирус сохраняется более чем на полгода. Об этом пишут “РИА Новости”.
"Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов", — говорится в тексте исследования.
Эксперты выяснили, что вирус "широко распространяется" в организме, даже когда пациент переносит заболевание легко или вообще без симптомов. Однако серьезных воспалений вне легких при этом не обнаружено.
"Наши данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенного воспаления вне дыхательных путей", — утверждают исследователи.