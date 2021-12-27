Сыктывкарский психолог рассказала, что делать, если вы празднуете Новый год в одиночестве

Все мы привыкли к словам о том, что Новый год - это семейный праздник и праздновать его нужно с близкими. Кто-то проводит новогоднюю ночь с родными. Кто-то - с друзьями. Однако далеко не все и не всегда встречают праздник в большой компании. Иногда мы встречаем приход Нового года в полном одиночестве.

Что делать в таком случае и стоит ли вообще грустить? Найти ответы на эти вопросы “Про Городу” помогла психолог Надежда Ясинская.

Я бы сейчас, в своем нынешнем жизненном опыте, сказала так: надо внешне не сильно радоваться, что ты встречаешь Новый год один. А то сглазишь, как говорится, этот прекрасный момент, - смеется Надежда.

По словам психолога, в такие моменты нужно помнить одну важную вещь:

Говорите, что вам не с кем праздновать? Но как же это так? Ведь у вас всегда есть самый важный человек - это вы сами, - подметила эксперт.

Если этот Новый год вы будете встречать в одиночестве, обязательно нужно себя порадовать, советует Надежда Ясинская. Накройте для себя стол и красиво его сервируйте. Закажите любимых вкусностей или приготовьте роскошный ужин самостоятельно. Сделайте это для себя. Так, как нравится именно вам.