Сыктывкарский психолог рассказала, что делать, если вы празднуете Новый год в одиночестве

Все мы привыкли к словам о том, что Новый год - это семейный праздник и праздновать его нужно с близкими. Кто-то проводит новогоднюю ночь с родными. Кто-то - с друзьями. Однако далеко не все и не всегда встречают праздник в большой компании. Иногда мы встречаем приход Нового года в полном одиночестве.
Что делать в таком случае и стоит ли вообще грустить? Найти ответы на эти вопросы “Про Городу” помогла психолог Надежда Ясинская.
Я бы сейчас, в своем нынешнем жизненном опыте, сказала так: надо внешне не сильно радоваться, что ты встречаешь Новый год один. А то сглазишь, как говорится, этот прекрасный момент, - смеется Надежда.
По словам психолога, в такие моменты нужно помнить одну важную вещь:
Говорите, что вам не с кем праздновать? Но как же это так? Ведь у вас всегда есть самый важный человек - это вы сами, - подметила эксперт.
Если этот Новый год вы будете встречать в одиночестве, обязательно нужно себя порадовать, советует Надежда Ясинская. Накройте для себя стол и красиво его сервируйте. Закажите любимых вкусностей или приготовьте роскошный ужин самостоятельно. Сделайте это для себя. Так, как нравится именно вам.
Наденьте то, в чем чувствуете себя красивым и нарядным. Запишите новогоднее желание, положите под елку подарок для самого себя, - посоветовала психолог.
Все эти действия нужны для того, чтобы помочь человеку осознать его собственную самоценность. Также важно помнить, что человек, который любит и уважает себя, располагает к себе и других.
Рыдать, лить слезы и изображать из себя "несчастного зайку", которого "бросила хозяйка", быть в роли жертвы… Какой в этом смысл? Эту энергию страдания и жалости к себе вы в таком случае и пронесете с собой через весь следующий 2022 год. Она станет фоном вашей жизни. Оно вам надо?! Делайте выбор! И выбирайте удовольствие от приятной компании с самим собой, от возможности расслабиться, - говорит эксперт.
Не думайте о том, что "надо же радоваться вместе с кем-то" или "я же должен быть кому-то нужен".
Пока еще есть время до праздника, до начала нового периода вашей жизни, я бы рекомендовала каждому послать во Вселенную вот такой психологический "зов": "Все складывается наилучшим для меня образом: я встречаю Новый 2022 год так, как лично мне будет комфортно и приятно". Это поможет настроиться на приятный отклик! Превратите ваше "одиночество" в спокойствие, достоинство и личный комфорт! В Новый год целесообразно радоваться, ведь как вы его встретите - так и проведете, - подвела итог Надежда Ясинская.