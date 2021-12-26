За сутки в Коми тушили семь пожаров

25 декабря в 08:28 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании автомобиля по ул. Лесная. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 5 минут. На момент прибытия пожарных подразделений автомобиль был полностью охвачен огнем. В 08:53 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате возгорания уничтожен автомобиль на площади 6 м2 .

В тушении пожара были задействованы 5 огнеборцев и 2 пожарные автоцистерны. Предварительная причина пожара – неисправность систем, механических узлов транспортного средства.

В 15:26 в пожарно-спасательную службу Ижемского района поступило сообщение о возгорании гаража по улице Луговая в селе Ижма. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 6 минут. В 15:36 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате пожара поврежден гараж на площади 0,5 м2.

В тушении пожара были задействованы 8 огнеборцев и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность отопительной печи.

В 14:25 в пожарно-спасательную службу Княжпогостского района поступило сообщение о возгорании в строении по улице Советская в селе Серегово. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 6 минут. В 16:25 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате пожара повреждены помещения на площади 5 м2.

В тушении пожара были задействованы 8 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ.

В 17:20 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании бани в поселке В.Максаковка. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 10 минут. В 18:10 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате пожара повреждена баня на площади 6 м2.

В тушении пожара были задействованы 8 огнеборцев и 2 пожарные автоцистерны. Предварительная причина пожара – неисправность отопительной печи.

В 20:20 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании бани в местечке Емваль. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 5 минут. В 21:22 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате пожара повреждена баня на общей площади 32 м2.

В тушении пожара были задействованы 19 огнеборцев и 5 единиц техники. Предварительная причина пожара – неисправность отопительной печи.

В 21:45 в пожарно-спасательную службу Усть-Куломского района поступило сообщение о возгорании бани по улице Набережная в селе Усть-Кулом. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. В 22:25 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате пожара повреждена баня на площади 15 м2.

В тушении пожара были задействованы 5 огнеборцев и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность отопительной печи.

26 декабря в 03:38 в пожарно-спасательную службу Корткеросского района поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Дружбы в селе Сторожевск. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 5 минут. В 04:18 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате возгорания поврежден гараж на площади 40 м2 .

В тушении пожара были задействованы 4 огнеборца и 2 пожарные автоцистерны. Причина пожара устанавливается.

Уважаемые жители и гости Республики Коми. Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает: пожар легче предупредить, чем потушить! Чтобы защитить жизнь и имущество от пожара, соблюдайте требования пожарной безопасности.

В случае возгорания, пожара или запаха дыма незамедлительно сообщите об этом в «Службу спасения» по номерам телефона «01», с мобильных устройств - «101» или «112».