Утром последнего понедельника 2021 года автоинспекторы выйдут в рейд

В понедельник 27 декабря в утреннее время сотрудники Госавтоинспекции организуют массовые проверки автотранспорта организованными группами нарядов ДПС.
Целью проведения рейдовых мероприятий является пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, в первую очередь – управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования.
Сотрудники полиции предупреждают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами до 2 лет. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования для водителей предусмотрена уголовная ответственность.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения! Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, сообщите ближайшему наряду ДПС или позвоните в дежурную часть по месту жительства по телефонам 02 (020, 102 мобильный оператор).