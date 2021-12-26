Утром последнего понедельника 2021 года автоинспекторы выйдут в рейд

В понедельник 27 декабря в утреннее время сотрудники Госавтоинспекции организуют массовые проверки автотранспорта организованными группами нарядов ДПС.

Целью проведения рейдовых мероприятий является пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, в первую очередь – управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования.

Сотрудники полиции предупреждают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами до 2 лет. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования для водителей предусмотрена уголовная ответственность.