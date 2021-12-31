Сыктывкарский психолог рассказала, как найти достойного мужчину и выйти замуж

В новогоднюю ночь принято загадывать желания. И одно из самых популярных желаний среди сыктывкарок - это встретить “того самого” и выйти наконец-то замуж. Многие девушки мечтают о любви и семье. Как исполнить это желание? Своими знаниями с “Про Городом” поделилась психолог-сексолог Надежда Попова.

По словам Надежды Арвитовны, для начала нужно понять, зачем именно вы ищете мужчину.

Причины могут быть самыми разными. Кто-то боится одиночества, а кто-то хочет убежать из родительского дома. Кто-то не может самостоятельно решить свои проблемы и ищет папочку, который сделает это сам. Некоторые женщины переживают, что они “не такие и никому не нужны”. А есть те, кто просто хочет любить и быть любимой, а семья для них - одна из важнейших вещей в жизни , - пояснила психолог.

Наполнитесь любовью. Это еще один совет от нашего эксперта.