Сыктывкарский психолог рассказала, как найти достойного мужчину и выйти замуж

В новогоднюю ночь принято загадывать желания. И одно из самых популярных желаний среди сыктывкарок - это встретить “того самого” и выйти наконец-то замуж. Многие девушки мечтают о любви и семье. Как исполнить это желание? Своими знаниями с “Про Городом” поделилась психолог-сексолог Надежда Попова.
По словам Надежды Арвитовны, для начала нужно понять, зачем именно вы ищете мужчину.
Причины могут быть самыми разными. Кто-то боится одиночества, а кто-то хочет убежать из родительского дома. Кто-то не может самостоятельно решить свои проблемы и ищет папочку, который сделает это сам. Некоторые женщины переживают, что они “не такие и никому не нужны”. А есть те, кто просто хочет любить и быть любимой, а семья для них - одна из важнейших вещей в жизни , - пояснила психолог.
Наполнитесь любовью. Это еще один совет от нашего эксперта.
Причем речь идет не о том, чтобы полюбить себя, а именно самой наполниться любовью. Самый верный способ – читать художественную литературу, классиков. Напитываться чувствами и уже приобретать опыт. В своем воображении выстраивать образ , который вы будете любить. И уметь описать словами этот точный образ, - дает совет Надежда Попова.
Фото из архива Надежды Поповой
Также психолог отметила, что очень важно иметь понимание о структуре семьи и, в частности, о функционале жены.
Иначе получается, что женщина выходит замуж, а потом понимает, что это не то. Все не так, как представлялось. Сегодня семья - это предприятие, и у каждого в нем свои обязанности. Понимание и принятие этого очень быстро притянет к вам мужчину. Подобное притягивает подобное. Мужчину всегда притягивают взглядом раскрепощенные, открытые, свободные и сексуальные женщины. С ними классно заниматься сексом. А жениться хотят на тех, кто готов быть женой, кто готов вдохновлять и возбуждать мужа на созидание благополучия семьи, - посоветовала Надежда Арвитовна.
Где и как искать мужчину?
Иногда дамам кажется, что найти достойного спутника в своем окружении крайне сложно или даже нереально. Надежда Попова поделилась своим мнением по этому поводу:
- Ищите по общей тематике. Например, вы волонтер, занимаетесь туризмом, спортом, творчеством? Много путешествуете? Ищите такого же мужчину. Вам всегда будет, о чем поговорить.
- Смотрите на семью, из которой ваш избранник. Ориентир его всегда будет оттуда.
- Выбирайте мужчину по своему статусу. Золушка и принц, увы, вместе проживут недолго. Если вы королева по интеллекту, по сути, по воспитанию и образованию, смело ищите себе короля. Если же титул королевы вам присудили родители или вы сама, проблемно будет соответствовать королю.
- А , вообще, выбирайте по сердцу. Выходите замуж по любви, но помните: успех имеет срок годности. Надо постоянно повышать квалификацию жены, ведь жена отвечает за эмоциональный клей в семье.