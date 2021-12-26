К жителям Коми обратился полицейский Дед Мороз

Сотрудник МВД в костюме волшебника напомнил детям и взрослым ПДД и пожелал, чтобы общение водителей и пешеходов приносило позитив. Сотрудники МВД по Коми и ГИБДД по Сыктывкару в нестандартной форме рассказали сыктывкарцам и жителям всего региона о правилах безопасности в дни зимних каникул.

Нельзя делать горку возле дороги. Сани, ватрушки, ледянки могут выкатиться на проезжую часть,

Не забудьте, что на вашей одежде должны быть световозвращающие элементы со всех четырех сторон.

Носите яркую одежду.

Переходя дорогу, обязательно внимательно посмотрите по сторонам, влево, вправо, несколько раз. Убедитесь, что нет машин. Постарайтесь, чтобы в это время в ушах не было наушников. И после этого внимательно переходите дорогу пешком.