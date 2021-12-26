К жителям Коми обратился полицейский Дед Мороз

Сотрудник МВД в костюме волшебника напомнил детям и взрослым ПДД и пожелал, чтобы общение водителей и пешеходов приносило позитив. Сотрудники МВД по Коми и ГИБДД по Сыктывкару в нестандартной форме рассказали сыктывкарцам и жителям всего региона о правилах безопасности в дни зимних каникул.
- Нельзя делать горку возле дороги. Сани, ватрушки, ледянки могут выкатиться на проезжую часть,
- Не забудьте, что на вашей одежде должны быть световозвращающие элементы со всех четырех сторон.
- Носите яркую одежду.
- Переходя дорогу, обязательно внимательно посмотрите по сторонам, влево, вправо, несколько раз. Убедитесь, что нет машин. Постарайтесь, чтобы в это время в ушах не было наушников. И после этого внимательно переходите дорогу пешком.
— Уверен, что совместными усилиями мы сделаем наши дороги безопаснее, а общение водителей и пешеходов позитивнее. Бережнее относитесь к друг другу! — завершил речь полицейский Дед Мороз.