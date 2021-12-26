День символизирует власть и ответственность: гороскоп на 27 декабря

Этот день проявляет врожденную склонность Овнов к компромиссам, дипломатичности, изысканности. Неудивительно, что многие будут замечать на себе взгляды окружающих, почувствуют поддержку коллег и получат одобрение начальства.

Благоприятный день для конструктивного общения. Многие Тельцы будут подходить к реальности с пониманием сути происходящего и пытаться помогать людям проявлять, их лучшие качества. Сосредоточьте весь ваш опыт на общественных делах, педагогике, воспитании собственных детей.

Гороскоп на 27 декабря 2021 года Близнецы

День символизирует упорство. Настойчиво преследуя свои цели, вы поймете, что в конечном счете достигнете успеха, — так и произойдет. Не отступайте от намеченного и не сомневайтесь в своих силах и способностях.

Гороскоп на 27 декабря 2021 года Рак

День символизирует власть и ответственность. Раки-руководители могут одновременно заниматься отчетами о старых делах и планированием новых. Многим придется принимать активное участие в судьбах людей из своего окружения. Постарайтесь сделать все, что от вас зависит, чтобы не разочаровать людей, которые ждут от вас реальных результатов.

Гороскоп на 27 декабря 2021 года Лев

Сегодня многим Львам придется работать в экстремальных условиях, но ваш «подвиг» вознаградится. Вы получите материальную компенсацию, равнозначную затраченным усилиям. Вы добьетесь профессиональных достижений, если научитесь действовать в быстро меняющейся ситуации, проявите креативность.

Гороскоп на 27 декабря 2021 года Дева

Этот день весьма благоприятен для получения доходов. Ваши любознательность, сильная логика и аналитические способности, как всегда, сослужат неоценимую службу в продвижении дел. Вам сейчас нужно подумать о способах удержания достигнутых позиций и вложения накопленных средств. Ваша предусмотрительность приведет к успеху.

Гороскоп на 27 декабря 2021 года Весы

Супружеская жизнь — очень серьезный и ответственный шаг для Весов, и с этим они торопиться не будут. Вы не из тех, кому свойственны лирика и романтика. Вам претят скоротечные романы, поэтому выбирайте в спутники жизни надежного человека.

Гороскоп на 27 декабря 2021 года Скорпион

Лучше всего у Скорпионов будет получаться сегодня решение финансовых вопросов. Если Вы подойдёте к этой задаче с творческих позиций, то не только найдёте оригинальное, верное и быстрое решение, но и приятно удивите своих родных и близких людей.

Гороскоп на 27 декабря 2021 года Стрелец

Несмотря на то что характер у Стрельцов спокойный, приняв решение (может, и неверное), они его потом вряд ли изменят. Многие будут уверены в том, что высоких результатов можно достичь только благодаря своему упорству и трудолюбию.

Гороскоп на 27 декабря 2021 года Козерог

Этот день символизирует «собственническое» отношение к жизни. Это значит, что некоторые Козероги будут стремиться единолично распределять блага и использовать людей в своих интересах. Безвозмездно используя людей, вы можете стать энергетическим должником, не говоря уж о том, что останетесь должны в материальном отношении. Задумайтесь об этом.

Гороскоп на 27 декабря 2021 года Водолей

Вероятно, что старания Водолеев будут сосредоточены на какой-то проблеме личного характера, имеющей для них первостепенную важность. Не стоит чрезмерно концентрироваться на какой-то проблеме, иначе стремление к стабильности может активизировать ваш эгоизм.

Гороскоп на 27 декабря 2021 года Рыбы

Двойственный день. В лучшем случае Рыбы будут расположены творчески, с личной заинтересованностью будут относиться ко всему, что они делают; в худшем — попробуют экспериментировать, заинтересуются авантюрами. Не распыляйте свою энергию, занимаясь нестоящими делами.