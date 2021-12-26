В Коми водитель «смыл» из протокола записи о пьяном вождении

Житель столицы Коми авто в нетрезвом виде, за что был составлен протокол. При рассмотрении дела в суд защитник приобщил к материалам копию протокола от ГИБДД. В документе частично отсутствовали записи, которые имелись в оригинале, передает «Комиинформ».
Также юрист заявил о нарушении права своего подзащитного, так как, по его словам, госавтоинспектор, составлявший протокол, внес в него дописки. Защитник просил дело вовсе прекратить.
При допросе в суде сотрудник ГИБДД категорически отрицал данный факт, утверждая, что выдал водителю копию протокола, которая соответствовала оригиналу. Суд назначил экспертизу, по результатам которой было установлено, что именно в копию документа были внесены изменения путем смывания.
В итоге мировой судья признал водителя виновным, лишив его водительских прав на два года и назначив штраф 30 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.