В Коми водитель «смыл» из протокола записи о пьяном вождении

Житель столицы Коми авто в нетрезвом виде, за что был составлен протокол. При рассмотрении дела в суд защитник приобщил к материалам копию протокола от ГИБДД. В документе частично отсутствовали записи, которые имелись в оригинале, передает «Комиинформ».

Также юрист заявил о нарушении права своего подзащитного, так как, по его словам, госавтоинспектор, составлявший протокол, внес в него дописки. Защитник просил дело вовсе прекратить.

При допросе в суде сотрудник ГИБДД категорически отрицал данный факт, утверждая, что выдал водителю копию протокола, которая соответствовала оригиналу. Суд назначил экспертизу, по результатам которой было установлено, что именно в копию документа были внесены изменения путем смывания.