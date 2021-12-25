Врач рассказал, какие привычки повышают риск заболевания «короной»

– Если человек курит, то слизистая раздражается, воспаляется, становится тонкой, через нее вирус гораздо быстрее проникает в организм, – объяснил Хухрев в интервью радио Sputnik .

По словам врача, организм защищен не только кожей, но и слизистыми оболочками, качество которых во многом определяет устойчивость к вирусным заболеваниям.

Неправильное пищевое поведение и его последствия, включая изжогу, также увеличивают шанс заразиться. При изжоге и недостаточном употреблении воды кислота обжигает слизистые, приводя к их сухости и атрофичности. Такой человек гораздо чаще болеет вирусными заболеваниями, чем тот, у кого нет изжоги и кто пьет достаточно воды. Влияет и привычка мыть руки перед едой, так как коронавирус передается через грязные руки.

Еще один фактор риска – сухой воздух и пыль в помещении. Если редко убираться в квартире, не увлажнять воздух, не проветривать помещение и редко менять постельное белье, то "шансов на то, что ваши слизистые оболочки будут нездоровы и вирус проникнет в организм, будет больше", отметил Хухрев. Самый надежный способ снизить риск заражения COVID-19 - это вакцинация, пишет "РГ".