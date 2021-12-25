Утаскивают собак и заходят в сёла: какая ситуация с волками в Коми

С начала декабря в Коми добыли 29 волков. О том, как муниципалитеты справляются с хищниками, рассказывает Минприроды региона.

14 декабря поступил сигнал из Намска Корткеросского района – волк утащил собаку. В тот же день Коми республиканская общественная организация охотников и рыболовов «Вычегда» совместно с местными охотниками оперативно организовали мероприятия по охоте. Волчицу добыли неподалёку от села – на реке Локчим.

15 декабря волка добыли в охотничьих угодьях неподалёку от села Айкино. Местные охотники по следам изучили схему захода хищников на территорию населенного пункта и поставили самоловы. Один из них попался.