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Утаскивают собак и заходят в сёла: какая ситуация с волками в Коми

Утаскивают собак и заходят в сёла: какая ситуация с волками в Комиpixabay.com

С начала декабря в Коми добыли 29 волков. О том, как муниципалитеты справляются с хищниками, рассказывает Минприроды региона. 

14 декабря поступил сигнал из Намска Корткеросского района – волк утащил собаку. В тот же день Коми республиканская общественная организация охотников и рыболовов «Вычегда» совместно с местными охотниками оперативно организовали мероприятия по охоте. Волчицу добыли неподалёку от села – на реке Локчим.  

15 декабря волка добыли в охотничьих угодьях неподалёку от села Айкино. Местные охотники по следам изучили схему захода хищников на территорию населенного пункта и поставили самоловы. Один из них попался.

22 декабря волка отстрелили на правом берегу Вычегды напротив деревни Койтыбож. Охотники установили на тропах вдоль берега капканы для еще одного волка и попросили местных жителей воздержаться от прогулок у реки.

В Коми продолжаются выплаты вознаграждений за добычу волков. О появлении диких животных в населённых пунктах необходимо сообщить в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) района или по номеру 112.

В населенном пункте кроме сотрудника полиции, имеющего право применять огнестрельное оружие для обезвреживания дикого животного, оружие может быть применено гражданином в случае крайней необходимости без специального разрешения. Источниками угрожающей опасности при крайней необходимости являются дикие животные, например, при их появлении на территории населенного пункта и угрозе жизни и здоровью человека. Поэтому, не является правонарушением причинение вреда в случае крайней необходимости - при появлении диких животных на территории населенного пункта.

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