Как выпускники в Коми могут стать полицейскими: инструкция от МВД

Срок обучения – 5 лет. Срок подачи документов до 1 апреля. Предельный возраст для поступления – 25 лет. С момента зачисления в ведомственное учебное заведение на должность курсанта поступившим присваивается звание «рядовой полиции», а по окончании обучения - «лейтенант полиции». Курсанты и слушатели образовательных организаций МВД России обладают правами, льготами и обязанностями, предусмотренными для сотрудников ОВД, а также им выплачивается денежное довольствие.

На очную форму обучения можно поступить в следующие вузы:

МВД Коми сообщает, что начинается отбор кандидатов на поступление в образовательные организации полиции России.

В ряде вузов курсанты первых курсов находятся на казарменном положении, то есть на полном государственном обеспечении. По окончании вузов выпускники прибывают для дальнейшего прохождения службы в подразделения МВД по Республике Коми.

Что нужно для поступления

Для поступления необходимы результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию. Дополнительные вступительные испытания – физическая подготовка, русский язык. Дополнительное испытание по физической подготовке оценивается по результатам выполнения трех контрольных упражнений:

Для мужчин

Подтягивание на перекладине.

Бег на 100 м.

Бег (кросс) на 1000 м.

Для женщин:

Силовое комплексное упражнение (пресс – за 30 сек., отжимание – за 30 сек.)

Бег на 100 м;

Бег (кросс) на 1000 м.

Социальные гарантии

Полное государственное обеспечение: бесплатное питание, проживание и форменное обмундирование.

Срок обучения засчитывается в стаж службы.

Ежемесячное денежное довольствие (стипендия).

Гарантированное трудоустройство и стабильное денежное содержание по окончании учебы.

Льготная пенсия.

Также осуществляется набор в Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД России (могут поступать несовершеннолетние граждане мужского пола, не достигшие 16 лет (по состоянию на 31 декабря года поступления), окончившие 8 классов по программе основного общего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность).

Подробную информацию вы можете получить в подразделениях по работе с личным составом ОВД по месту жительства, а также в отделе профессиональной подготовки управления по работе с личным составом МВД по Республике Коми по телефонам: (8212) 28-25-68, 28-25-70.