Как выпускники в Коми могут стать полицейскими: инструкция от МВД

МВД Коми сообщает, что начинается отбор кандидатов на поступление в образовательные организации полиции России.
На очную форму обучения можно поступить в следующие вузы:
- Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
- Санкт-Петербургский университет МВД России
- Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России
- Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова
- Нижегородская академия МВД России
- Воронежский юридический институт МВД России
- Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина
- Уфимский юридический институт МВД России
Срок обучения – 5 лет. Срок подачи документов до 1 апреля. Предельный возраст для поступления – 25 лет. С момента зачисления в ведомственное учебное заведение на должность курсанта поступившим присваивается звание «рядовой полиции», а по окончании обучения - «лейтенант полиции». Курсанты и слушатели образовательных организаций МВД России обладают правами, льготами и обязанностями, предусмотренными для сотрудников ОВД, а также им выплачивается денежное довольствие.
В ряде вузов курсанты первых курсов находятся на казарменном положении, то есть на полном государственном обеспечении. По окончании вузов выпускники прибывают для дальнейшего прохождения службы в подразделения МВД по Республике Коми.
Что нужно для поступления
Для поступления необходимы результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию. Дополнительные вступительные испытания – физическая подготовка, русский язык. Дополнительное испытание по физической подготовке оценивается по результатам выполнения трех контрольных упражнений:
Для мужчин
- Подтягивание на перекладине.
- Бег на 100 м.
- Бег (кросс) на 1000 м.
Для женщин:
- Силовое комплексное упражнение (пресс – за 30 сек., отжимание – за 30 сек.)
- Бег на 100 м;
- Бег (кросс) на 1000 м.
Социальные гарантии
- Полное государственное обеспечение: бесплатное питание, проживание и форменное обмундирование.
- Срок обучения засчитывается в стаж службы.
- Ежемесячное денежное довольствие (стипендия).
- Гарантированное трудоустройство и стабильное денежное содержание по окончании учебы.
- Льготная пенсия.
Также осуществляется набор в Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД России (могут поступать несовершеннолетние граждане мужского пола, не достигшие 16 лет (по состоянию на 31 декабря года поступления), окончившие 8 классов по программе основного общего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность).