Статистика: сколько стоит стандартный новогодний стол у семьи из 5 человек в Коми

Осталось несколько дней, чтобы купить все необходимое для новогоднего стола. В Коми на праздничное торжество семья из пяти человек (четверо взрослых и один ребенок) потратит 7858 рублей. По сравнению с предыдущим годом ценник вырос на 6%, сообщает Комистат.

Самая затратная позиция - мясные и рыбные деликатесы, которые будут стоить почти 3 тысячи рублей. На алкогольные напитки придется потратить 1,2 тысячи рублей. Столько же на десерты: фрукты и сладости.

Общая стоимость самых популярных салатов на новогоднем столе, «Оливье» и «Сельди под шубой», по сравнению с 2020 годом увеличилась на 17%. Набор продуктов для приготовления 2 килограммов «Оливье» будет стоить 452 рубля, «Сельди под шубой» - 238 рублей. За год выросли цены на все ингредиенты. Наиболее существенно подорожали овощи - свекла и картофель (+67% по каждой позиции), морковь (+58%), лук репчатый (+30%).