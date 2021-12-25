Статистика: сколько стоит стандартный новогодний стол у семьи из 5 человек в Коми

Осталось несколько дней, чтобы купить все необходимое для новогоднего стола. В Коми на праздничное торжество семья из пяти человек (четверо взрослых и один ребенок) потратит 7858 рублей. По сравнению с предыдущим годом ценник вырос на 6%, сообщает Комистат.
Самая затратная позиция - мясные и рыбные деликатесы, которые будут стоить почти 3 тысячи рублей. На алкогольные напитки придется потратить 1,2 тысячи рублей. Столько же на десерты: фрукты и сладости.
Общая стоимость самых популярных салатов на новогоднем столе, «Оливье» и «Сельди под шубой», по сравнению с 2020 годом увеличилась на 17%. Набор продуктов для приготовления 2 килограммов «Оливье» будет стоить 452 рубля, «Сельди под шубой» - 238 рублей. За год выросли цены на все ингредиенты. Наиболее существенно подорожали овощи - свекла и картофель (+67% по каждой позиции), морковь (+58%), лук репчатый (+30%).
Среди деликатесов икра лососевых рыб выросла в цене на 9%, мясокопчености - на 8%, соленая и копченая деликатесная рыба - на 6%, колбаса сырокопченая - на 5%.
Из остальных традиционно присутствующих на новогоднем столе продуктов значительно подорожала курица (+25%), свежие помидоры (+20%) и огурцы (+18%), рыбные (+13%) и овощные консервы (+11%).
Шампанское к новогоднему столу можно купить за 311 рублей, что на 5% больше, чем годом ранее. Стоимость крепких спиртных напитков по сравнению с 2020 г. практически не изменилась: за водку крепостью 40% придется заплатить 309 рублей, за отечественный коньяк - 625 рублей.
Покупка торта к празднику обойдется в 473 рубля (+2%), а шоколадных конфет - 421 рубль (-3%). Из фруктов лимоны подорожали на 3%, снижение цен зафиксировано на яблоки (-5%) и апельсины (-3%).