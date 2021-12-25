Россиянам напомнили о 25-процентной прибавке к пенсии

Жители российских сел могут получить фиксированную прибавку к пенсии. Причем им ничего не надо делать: перерасчет происходит автоматически. Об этом со ссылкой на Пенсионный фонд пишут РИА Новости.

Чтобы получить 25-процентную надбавку к пенсии, нужно, чтобы соблюдались три условия: проживание на селе, стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве и отсутствие оплачиваемой работы.

При подсчете стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.