В новом году – новая жизнь: какие есть вакансии для сыктывкарцев без опыта работы

Для начала стоит отметить, что вакансии, подходящие для жителей столицы Коми, есть. Так, на сервисе HeadHunter за один только декабрь было добавлено более 231 вакансии для тех, у кого нет опыта. Выбор большой. Так, например, 167 вакансий предлагают соискателям полную занятость, а 60 - частичную. Есть как классические варианты, так и варианты удаленной работы (50 вакансий) и даже вахтовый метод (6 вакансий).

Сегодня “Про Город” выяснил, как в Сыктывкаре обстоят дела с вакансиями и реально ли найти оплачиваемую работу, если вы никогда подобным не занимались.

Под Новый год многие загадывают желания. Кто-то хочет купить квартиру, встретить свою любовь или переехать в другой город. А есть те, кто мечтает о новой работе. Но что делать, если нужного образования и опыта нет?

Тройка самых востребованных специальностей выглядит так:

Продавец-консультант, продавец-кассир - 116 вакансий

Оператор call-центра, специалист контактного центра - 22 вакансии

Упаковщик, комплектовщик - 15 вакансий

Самая низкая зарплата

В разделе с вакансиями для соискателей без опыта предложения с указанной заработной платой начинаются от 13 тысяч рублей в месяц. Так, такую оплату предлагают за работу специалистом службы поддержки геосервисов. Сообщается, что оплата указана до вычета налогов.

Это удаленная работа, во время которой вам нужно будет отвечать на сообщения пользователей по почте и в чатах, консультировать людей, а собранную информацию передавать разработчикам и менеджерам. От соискателей ждут отличное владение русским языком, самостоятельность, готовность к обучению, а также аккуратность, усидчивость и ответственность. Из более сложного - любовь к людям и желание помогать им, а также готовность к длительной однообразной работе.

Самая высокая зарплата

Самой прибыльной вакансией декабря для соискателей без опыта оказалась вакансия менеджера по продажам в IT-сервисную компанию. Сообщается, что за такую работу можно получить от 60 000 до 130 000 рублей на руки. От вас ждут ответственность, дисциплинированность, и минимальные знания в области ремонтов компьютеров или ноутбуков. Вполне логично для IT-сервисной компании.

Однако дальше в описании вакансии возникают некоторые сложности. Как вы помните, работодатель сообщил о том, что ищет менеджера по продажам без опыта работы. Однако в разделе “Что нужно делать” заявлена диагностика и ремонт компьютеров, ноутбуков, моноблоков; чистка, профилактика компьютеров и ноутбуков, а также установка, настройка операционных систем и ПО. Согласитесь, при отсутствии опыта на такой работе у вас могут возникнуть некоторые сложности.

На примере этой вакансии мы видим, что много зарабатывать в Сыктывкаре, не имея опыта, получится не у всех. Также советуем вам внимательно читать текст вакансий и рассматривать разные предложения касательно оплаты.