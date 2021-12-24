Музыкально и морозно: как в Сыктывкаре открыли новогоднюю ёлку

В Сыктывкаре официально открыли ледовый городок. Работы приняла мэр Наталья Хозяинова.

Экскурсию по новогоднему городку для градоначальницы провели Дед Мороз и Снегурочка. Наталья Хозяинова посмотрела, как всё оборудовано и соответствуют ли выполненные работы тематике «Сыктывкар – столица леса».

В ледовом городке сделали несколько локаций: северное сияние, бескрайняя тундра, лабиринт, снежная игровая площадка. Юные спортсмены из «Строителя» так увлечённо играли в хоккей прямо на площади, что даже не заметили сказочных персонажей, которые показывали гостям городок.

У каждого объекта приветствовали юноши и девушки в национальных костюмах, а в зоне Приполярного Урала гостей встречали дети из педагогического отряда с флагом.

В этом году городок оформили по теме «Сказочный лес». Поэтому больше внимания уделили цветовым фигурам в форме зверей, ледовым деревьям.

Мэр отметила, что из-за очень холодной погоды некоторые моменты не успели выполнить, но уже к воскресенью на площади добавят огней, установят качели, и каждый житель города её увидит во всей красе.

– Идёшь и любуешься, – именно так описали открытие новогодней ёлки жители Сыктывкара. Они с радостью изучали ледовый городок. Их впечатлили новые скульптуры и постройки, скамейки, ледяной лес, а также фигуры зверей (отдельно выделяли лису). Очень интересным горожанам показался лабиринт.

В завершение Дед Мороз поздравил сыктывкарцев с наступающим Новым Годом, пожелал любви и добра всем жителям. Также с хорошими словами обратилась и Наталья Хозяинова: