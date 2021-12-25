7 дорогих новогодних аксессуаров, которые продают сыктывкарцы

Обычно все хотят пусть немного, но сэкономить на таких покупках. Но сегодня мы решили выяснить, какие самые дорогие новогодние украшения для дома можно купить в Сыктывкаре. Смотрите вместе с нами! Вдруг и вам что-то приглянется.

Несмотря на то, что до Нового года осталось чуть меньше недели, далеко не все сыктывкарцы украсили свои дома. Кто-то до сих пор не выбрал елку, не купил игрушки и понял, нужна ли ему гирлянда.

Елка премиум качества и не б/у. Продавец сообщает, что в высоту эта новогодняя красавица достигает 250 сантиметров. Также на ней имеются живые посеребренные шишки.

Украшение для сада, 10 000р

Роскошный новогодний светящийся олень станет отличным украшением возле дома. Продавец сообщает, что у фигуры есть 3 режима работы. Каркас сделан из проволоки. Обмотка - алюминиевая фольга и диодная гирлянда.

Елочные игрушки времен СССР, 5 000 рублей

К продаже предлагается коллекция новогодних игрушек середины прошлого века. У некоторых игрушек удовлетворительное состояние. У других облупилась краска. Также есть несколько штук с надломленным горлышком.

Новогодняя композиция, 1 500р

Милое украшение для вашего дома, частью которого являются ветки нобилиса. Из-за этого вы будете наслаждаться не только красотой, но и потрясающим ароматом.

Елка-топотушка, 1 500р

Интересное новогоднее украшение ручной работы. Эту малютку от собратьев отличают маленькие ножки в ботиночках. Интересный вариант для тех, кто любит вещи с изюминкой.

Рождественский венок, 1 000р

Рождественские венки пользуются у нас заслуженной популярностью. Изящное украшение, которое не займет много места, но обязательно добавит уюта.

Гирлянда электрическая, 1 000р

Продавец рассказал, что у гирлянды несколько режимов.