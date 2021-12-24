В Коми росгвардейцы спасли женщину из горящей квартиры

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Княжпогостскому району получили сообщение от дежурного пульта централизованной охраны о том, что на охраняемом объекте сработала пожарная сигнализация.

Автоэкипаж группы задержания незамедлительно прибыл на указанный адрес и выяснил, что причиной срабатывания тревоги стало возгорание в одной из квартир, расположенной в этом же здании. К сотрудникам Росгвардии обратился мужчина с просьбой оказать помощь вывести хозяйку квартиры, которая не может самостоятельно передвигаться.

Росгвардейцы зашли в задымленное помещение и вывели из него гражданку 1936 года рождения, которая пояснила, что в квартире находится ее сын. Из-за сильного задымления попасть в квартиру сотрудникам вневедомственной охраны не представилось возможным. На момент прибытия пожарного расчета мужчина 1961 года рождения погиб вследствие отравления угарным газом.