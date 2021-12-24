За сутки огонь унес жизни двоих жителей Коми

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. В результате пожара повреждена квартира на площади 1 м2.

23 декабря в 19:27 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: Бумажников проспект, дом 32. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 5 минут. Пожар был потушен до прибытия огнеборцев. На месте пожара обнаружено тело женщины 1939 года рождения.

О семи пожарах, произошедших на территории республики, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми. На двух из них погибли люди.

В 00:20 в пожарно-спасательную службу Княжпогостского района поступило сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома по улице 30 лет Победы в городе Емва. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 40 человек. Звеньями газодымозащитной службы были спасены женщина 1936 года рождения и мужчина 1961 года рождения и переданы сотрудникам скорой помощи. Медицинские работники констатировали смерть мужчины 1961 года рождения. В 00:59 возгорание было ликвидировано. В результате пожара повреждена квартира на площади 3 м2.

В ликвидации пожара были задействованы 8 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

в 07:33 в пожарно-спасательную службу города Воркуты поступило сообщение о возгорании в подъезде жилого дома по улице Энтузиастов. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 5 минут. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 15 человек. В 07:45 возгорание было ликвидировано. Пострадавших людей нет. В результате пожара повреждены кресло и коляска на площади 1 м2 .

В ликвидации пожара были задействованы 5 огнеборцев и 1 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В 08:13 в пожарно-спасательную службу Удорского района поступило сообщение о возгорании магазина по улице Центральная в селе Кослан. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. Из магазина самостоятельно эвакуировались 5 человек. В 12:03 возгорание было ликвидировано. Пострадавших людей нет. В результате пожара повреждено строение на площади 6 м2.

В ликвидации пожара были задействованы 13 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительная причина – нарушение правил монтажа теплового генератора.

В 17:18 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании дачного дома в СНТ "Черемушки", Дырносский СК. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 10 минут. В 19:40 возгорание было ликвидировано. Пострадавших людей нет. В результате пожара уничтожен дачный дом на площади 35 м2.

В ликвидации пожара были задействованы 10 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность отопительной печи.

24 декабря 01:05 в пожарно-спасательную службу Сыктывдинского района поступило сообщение о возгорании автомобиля по улице Железнодорожная в селе Выльгорт. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. В 01:38 возгорание было ликвидировано. Пострадавших людей нет. В результате пожара поврежден автомобиль.

В ликвидации пожара были задействованы 5 огнеборцев и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность систем, механических узлов транспортного средства.

В 00:40 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома по улице Дружбы. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 9 минут. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировалось 5 человек. Звеньями газодымозащитной службы было спасено 15 человек. В 02:33 возгорание было ликвидировано. В результате пожара повреждена квартира на площади 20 м2.

В ликвидации пожара были задействованы 36 огнеборцев и 6 единиц техники. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.