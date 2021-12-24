Метеорологи Коми рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Определять погоду по-прежнему будет обширный высотный циклон с очагом холода как раз над территорией республики, сообщается на сайте регионального ЦГМС.

В выходные дни регион попадет под влияние циклона с запада, будет относительно тепло, но в начале недели морозы снова усилятся. Особенно холодными ожидаются 28 и 29 декабря. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 6...8С, на юге — на 10...12С. На большей части территории в ночные и утренние часы морозы будут усиливаться до -25...-32С, днем ожидается в основном от -18С до -25С.

До конца года морозы все же не задержатся. Уже с 31 декабря на высоте установится южный вынос, который постепенно вытеснит очаг холода за пределы территории. По предварительным данным, в последний день 2021 года на большей части территории температура воздуха повысится до -10...-15С, на крайнем северо-востоке до —17...-22С. Но потепление будет сопровождаться усилением ветра южной четверти порывами до 10-15 м/с.