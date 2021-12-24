В России дороги будут делать из отходов

— В федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла» обозначено использование 30% вторсырья при строительстве дорог к 2030 году. Мы проведем комплексную работу для создания условий использования ВМР, — прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

С технической и природоохранной точек зрения вторичные ресурсы должны использоваться таким способом, чтобы не ухудшать эксплуатационные и экологические характеристики автомобильных дорог, отметили в правительстве РФ.

С копией документа ознакомились «Известия» . В Росавтодоре изданию сказали, что использование вторсырья — актуальное направление повышения экономической эффективности дорожной деятельности, а также улучшения экологии.

По его словам, в том числе в стройке будут применяться резиновая крошка из утилизированных шин, компост из образующихся пищевых отходов, вторичные полимеры и другие вторичные ресурсы.

Как показывает зарубежный опыт, при строительстве дорог может быть использовано до 80–90% вторресурсов. При этом себестоимость строительства автотрасс может снизиться на десятки процентов, приводится мнение руководителя комиссии по стройматериалам общественного совета при Минстрое, президента ГК «Основа» Александра Ручьева.