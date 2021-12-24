Россиян предупредили о подорожании хлеба и масла

Минсельхоз подготовил прогноз о том, как в ближайшие недели изменятся цены на продукты, пишут "Известия". Документ датирован 10 декабря, ведомство направило его в правительство. Из доклада следует, что стоит ожидать подорожания пшеничной муки, хлеба из нее, а также подсолнечного масла.

Расчеты ведомства показывают, что цены производителей на муку могут вырасти ко 2 февраля на 2,9% по отношению к ноябрю до 24,6 тыс. рублей/т. За это же время в рознице она, вероятно, подорожает на 3,7%, до 47,3 тыс. рублей/т, то есть до 47 рублей/кг. В итоге увеличится стоимость хлеба, ожидают в министерстве.

Как отмечено в докладе, цена продукции у изготовителей вырастет на 1,9%, до 52,4 тыс. рублей/т. То есть буханка в 700г обойдется почти в 37 рублей. Цена на хлеб может вырасти и в магазинах — на 2,1%, до 61,8 тыс. рублей/т. То есть стоимость буханки в магазине в феврале доберется до 43 рублей, следует из расчетов специалистов министерства.