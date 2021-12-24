Регионам разрешили самим определять график зимних каникул в школах

Продлевать зимние каникулы из-за пандемии, а также рекомендовать школам уйти на отдых раньше запланированного срока Минпросвещения России не планирует. Регионы должны решить это сами, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Власти Москвы рекомендовали школам уйти на новогодние каникулы на два дня раньше, с 27 декабря.