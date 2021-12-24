Регионам разрешили самим определять график зимних каникул в школах

Продлевать зимние каникулы из-за пандемии, а также рекомендовать школам уйти на отдых раньше запланированного срока Минпросвещения России не планирует. Регионы должны решить это сами, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Власти Москвы рекомендовали школам уйти на новогодние каникулы на два дня раньше, с 27 декабря.
— Здесь никак это не отражается на учебной программе и на содержании. Потому что конец года — это в основном повторение уже пройденного материала. В этом отношении опасений нет. Что касается остальных регионов, то здесь очень индивидуально. Мы видим, что каникулы начинаются по графику в целом по стране, — цитирует Сергея Кравцова ТАСС
Дистанционный формат обучения в школах в 2022 году планируется использовать в исключительных случаях, пока что предпосылок к этому нет, заявил глава Минпросвещения.