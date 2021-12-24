В сыктывкарских автобусах появились объявления о повышении стоимости проезда до 30 рублей

В нашу редакцию поступило сообщение о том, что в сыктывкарском автобусе №17 появилось объявление о повышении цены за билет до 30 рублей.

В объявлении указано, что ожидать повышение стоимости проезда стоит с четвертого января.

В товариществе частных перевозчиков заявили, что это объявление - самодеятельность. Пока что решение о повышении цены на проезд не принято.