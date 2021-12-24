Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В сыктывкарских автобусах появились объявления о повышении стоимости проезда до 30 рублей

В сыктывкарских автобусах появились объявления о повышении стоимости проезда до 30 рублейФото из архива PG11.ru

В нашу редакцию поступило сообщение о том, что в сыктывкарском автобусе №17 появилось объявление о повышении цены за билет до 30 рублей.

В объявлении указано, что ожидать повышение стоимости проезда стоит с четвертого января. 

В товариществе частных перевозчиков заявили, что это объявление - самодеятельность. Пока что решение о повышении цены на проезд не принято. 

В администрации Сыктывкара отметили, что на прошлой неделе прошла встреча с перевозчиками, в ходе которой была достигнута договорённость о сохранении прежней стоимости проезда.

 

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости