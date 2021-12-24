В Сыктывкаре и других районах Коми актированные дни

В столице Коми для учащихся 1-х — 4-х классов сегодня объявлен актированный день. Столбики термометров в 06:00 показывали -27°C. Днем ожидается потепление до -24°C.

В Ухте и Сосногорске дома остаются 1-е — 4-е классы первой смены.

В Корткеросском районе по решению родителей могут остаться дома 1-е — 4-е классы в Намске, Мордино, Визябоже и Приозёрном, 1-е — 5е — в Усть-Лэкчиме, 1-е — 6-е — в Корткеросе, Небдино и Большелуге, с 1-го по 8-й — учащиеся Сторожевской школы и с 1-го по 11-й — школы в Подтыбке.

В Княжпогостском районе не учатся 1-е — 8-е классы.

В школах села Летка и Черемуховка в Прилузье дома сидят 1-е — 4-е классы, в Спаспорубе — с 1-го по 8-е классы.

В Сыктывдинском , Усть-Вымском районах, усинском поселке Парма и Визинге Сысольского района, в Усть-Куломе сегодня актированный день у 1-х — 4-х классов.

В Троицко-Печорском районе отменили занятия у 1-х — 8-х классов школ Троицко-Печорска и Усть-Илыча, остались дома 1-е — 11-е классы в Приуральском и 1-е — 9-е классы в Нижнее Омре и Комсомольске-на-Печоре.

В школе Усть-Цильмы актировки ввели для всех учащихся: с 1-го по 11-й класс.