В Сыктывкаре и других районах Коми актированные дни

В Коми продолжаются морозы. Сегодня температура воздуха местами установилась в районе 30 градусов. Даже в Сыктывкаре лютуют морозы, в связи с чем в школах объявлены актированные дни.
- В столице Коми для учащихся 1-х — 4-х классов сегодня объявлен актированный день. Столбики термометров в 06:00 показывали -27°C. Днем ожидается потепление до -24°C.
- В Ухте и Сосногорске дома остаются 1-е — 4-е классы первой смены.
- В Корткеросском районе по решению родителей могут остаться дома 1-е — 4-е классы в Намске, Мордино, Визябоже и Приозёрном, 1-е — 5е — в Усть-Лэкчиме, 1-е — 6-е — в Корткеросе, Небдино и Большелуге, с 1-го по 8-й — учащиеся Сторожевской школы и с 1-го по 11-й — школы в Подтыбке.
- В Княжпогостском районе не учатся 1-е — 8-е классы.
- В школах села Летка и Черемуховка в Прилузье дома сидят 1-е — 4-е классы, в Спаспорубе — с 1-го по 8-е классы.
- В Сыктывдинском, Усть-Вымском районах, усинском поселке Парма и Визинге Сысольского района, в Усть-Куломе сегодня актированный день у 1-х — 4-х классов.
- В Троицко-Печорском районе отменили занятия у 1-х — 8-х классов школ Троицко-Печорска и Усть-Илыча, остались дома 1-е — 11-е классы в Приуральском и 1-е — 9-е классы в Нижнее Омре и Комсомольске-на-Печоре.
- В школе Усть-Цильмы актировки ввели для всех учащихся: с 1-го по 11-й класс.
- В Ижемском районе не пойдут в школу 1-е — 4-е классы в Гаме, Сизябске, деревне Бакур, 1-е — 6-е классы в Мохче и 1-е — 4-е классы в Брыкаланске.