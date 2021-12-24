Эксперты рассказали о нарушении, которое нашли во время пожара в ТЦ "Народном"

В Сыктывкаре прошел сбор руководящего состава системы РСЧС региона, во время которого обсуждалась ситуация в регионе. Выяснилось, что в Коми зарегистрирован рост погибших и спасенных на пожарах, пишет "Комиинформ".

Больше всего внимания привлек пожар, который произошел в ТЦ "Народный". Как оказалось, пожарные гидранты там были заморожены, а инфраструктура находилась в неудовлетворительном состоянии.

Всего за 2021 год в Коми зарегистрировали 1182 пожара. Спасти удалось 286 человек. А 65 пострадавших погибли. Специалисты отметили, что это число на 17% выше показателя за 2020 год.