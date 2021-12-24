В эту субботу, 25 декабря, в Сыктывкаре пройдет “Новогодняя лыжная гонка”. Соревнования состоятся на стартовой поляне лыжной базы “Динамо”.

В гонке могут принять участие как профессионалы, так и любители. Главное, чтобы возраст участников был старше 16 лет.

Соревнования проводятся по системе гандикапа. Чем старше участник, тем раньше он начинает гонку. Победителем окажется тот, кто первым пересечет финишную черту.

Сообщается, что начало забега запланировано на 15:00. Организаторы сообщают, что все участники получат памятные призы.