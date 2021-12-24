Ветеринар рассказал, что делать, если кот съел «дождик», а собака озверела от салюта

Для того, чтобы предотвратить такие ситуации, нужно заранее запастись лакомствами для собак или кошек и во время праздников баловать питомца только ими. Положите лакомства на новогодний стол, чтобы все гости их видели. Ни собака, ни кошка не поймет, что вместо аппетитной жареной курочки ей на самом деле дали специальное лакомство. А пищеварению такое угощение точно не навредит. Помните, что во время новогодних праздников у животных чаще всего случаются обострения желудочно-кишечных заболеваний. Например, панкреатит, гастрит или энтерит, - объяснил Евгений Пешкин.

Решили в новогоднюю ночь остаться дома и пригласить друзей? Будьте осторожны, ведь гости по доброте душевной могут накормить вашего питомца вкусностями со стола. Казалось бы, дать собаке с грустными глазами кусочек колбасы со своей тарелки - доброе дело. Однако такой поступок способен нанести серьезный вред пищеварению хвостатого.

Если ваш четвероногий друг паникует от громких звуков хлопушек и фейерверков, можно заранее приобрести успокоительные средства, подходящие для животных. Давать их следует строго по инструкции или рекомендации вашего ветеринарного врача. Также постарайтесь оградить такое животное от лишних громких звуков, - пояснил эксперт.

Однако громкие звуки с улицы могут доставить массу неудобств даже в том случае, если животное находится дома. Ветеринар рассказал, что в этой ситуации кошкам и собакам могут помочь специальные капли.

В новогоднюю ночь собаку лучше оставить дома. Она может испугаться громких звуков, например, шума от салютов или петард. Также питомца может напугать толпа, из-за чего животное способно проявить несвойственную ему агрессию, впасть в панику или просто убежать, - пояснил Евгений Пешкин.

Если вы хотя бы раз выходили из дома в новогоднюю ночь, то наверняка встречали сыктывкарцев, которые взяли на гуляния своих собак. И это огромная ошибка.

У горожан, живущих с братьями нашими меньшими, наступает тяжелая пора. Кот съел “дождик”. Собака сорвалась с поводка, испугавшись фейерверка. Во время новогодних выходных четвероногим грозит множество опасностей. Как уберечь питомцев от беды и как самостоятельно оказать им медицинскую помощь, порталу “ПроГород” рассказал директор ветеринарной клиники “ ZooАкадемик ”, хирург Евгений Пешкин.

Сейчас все сыктывкарцы, затаив дыхание, ждут наступление Нового года. Для кого-то это возможность нарядить елку, купить побольше мандаринов и погрузиться в сказку. Для кого-то - просто возможность хорошенько отдохнуть. Однако расслабиться в новогодние праздники смогут далеко не все.

Если ваш кот или пес все-таки съел что-то запрещенное, облегчить ситуацию помогут энтеросорбенты. Например, медицинский препарат “Энтеросгель” или “ЭнтероZoo”, который разработан специально для животных. Евгений Пешкин советует придерживаться следующих дозировок:

Собаки и щенки: до 4 кг – 1 ч/л 2 раза в день; до 15 кг – 2 ч/л 2 раза в день; до 50 кг – 3 ч/л 2 раза в день; более 50 кг – 1 ст/л + 1 ч/л 2 раза в день.

Кошки и котята: до 2 кг – 1 ч/л 2 раза в день; более 2 кг – 2 ч/л 2 раза в день.

Препарат следует предварительно разбавить водой и вводить непосредственно внутрь, используя пластиковый шприц. Если же у вашего любимца началась диарея, рвота или другие симптомы – обратитесь к вашему ветеринарному врачу.

Однако чаще в новогодний период животные страдают не от еды, а от инородных предметов, в том числе елочных украшений. Например, многие хозяева кошек знают, что их питомцы не могут пройти мимо яркого и блестящего “дождика”.

Для многих не секрет, что кошки очень любят проглатывать новогоднюю мишуру. Дело тут в анатомическом строении их языка. Язык кошки покрыт роговыми сосочками, которые направлены в сторону ЖКТ, поэтому если “дождик” попал на язык, то выплюнуть его кошка уже не сможет. Поэтому всем владельцам усатых я бы посоветовал отказаться от такого украшения, - дал совет ветеринар.

Но что же делать, если “дождик” все-таки оказался в доме и кошка уже проглотила часть мишуры? В этой ситуации наш эксперт советует ни в коем случае не пытаться вытащить его самостоятельно, ведь все может закончится травмой пищевода. Вместо этого лучше сразу отправляться в клинику, где это под седацией сделает ветеринарный врач.

Стоит отметить, что во время праздников животным угрожает не только дождик, а опасность подстерегает и дома, и на улице. Так, во время празднования повсюду появляются конфетти из хлопушек, фантики от конфет и другой мусор. Все это может привлечь внимание кошки или собаки.

Любой питомец способен проглотить любой инородный предмет, что может привести к закупорке ЖКТ (не путать с запором). Если вы заметили, что животное съело какой-то несъедобный предмет, то дальнейший план действий определяется в зависимости от размера этого предмета. Если это, например, какой-то небольшой фантик, то вы можете дать животному вазелиновое масло в дозировке 4 мл на 1 кг массы тела. Давать его нужно 3 раза в день. Также потребуется посадить пострадавшего на суточную голодную диету. В это время наблюдайте за стулом и выходом масла через естественное отверстие. Если в течение 24 часов нет никаких признаков недомогания или вы заметили, что этот предмет вышел со стулом - значит, все обошлось. Если предмет был более крупный или вы наблюдаете у своего питомца признаки недомогания, то следует сразу же обратиться в ветеринарную клинику. Чем дольше ждете, тем серьезней будут последствия, - предостерег Евгений Пешкин.

Признаки, после появления которых нужно обязательно обратиться к специалисту:

Нарастающая рвота,

Ухудшение аппетита до полного отказ от еды,

Полное отсутствие стула или незначительный стул,

Ухудшение общего состояния,

Боли в животе.

Важно

Что делать, если ваша собака на прогулке испугалась хлопушки или шумных людей, сорвалась с поводка и убежала, но позже нашлась? Как оказалось, сразу отправляться к ветеринару не обязательно. Однако помощь хозяина питомцу все равно потребуется: