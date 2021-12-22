Регоператор в Коми установит дополнительные контейнеры после жалоб

В соответствии с законодательством за содержание мест накопления отходов и за установку контейнеров отвечают собственники площадок. В Ухте большую часть контейнерных площадок обслуживает МКП "Ухтаспецавтодор", пояснили в управлении регоператора Севера.

Региональный оператор Севера принял решение оказать помощь муниципалитету и установить дополнительные емкости для ТКО на проблемных площадках. Список таких мест накопления у Регионального оператора Севера подготовлен и согласован с Управлением ЖКХ.

Дополнительные емкости будут установлены по 10 адресам в городе, на двух площадках в Дальнем и на УРМЗ. Это, конечно, полностью не решит проблему в городе с нехваткой контейнеров, но частично снимет напряжение. В Ухте есть площадки, на которых установлено всего 4 контейнера, а пользуются ими жители 10 многоквартирных домов. Вывоз ТКО по этим адресам регоператор производит ежедневно, однако, уже через несколько часов контейнеры снова переполнены.