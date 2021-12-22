Регоператор в Коми установит дополнительные контейнеры после жалоб

В соответствии с законодательством за содержание мест накопления отходов и за установку контейнеров отвечают собственники площадок. В Ухте большую часть контейнерных площадок обслуживает МКП "Ухтаспецавтодор", пояснили в управлении регоператора Севера.
Региональный оператор Севера принял решение оказать помощь муниципалитету и установить дополнительные емкости для ТКО на проблемных площадках. Список таких мест накопления у Регионального оператора Севера подготовлен и согласован с Управлением ЖКХ.
Дополнительные емкости будут установлены по 10 адресам в городе, на двух площадках в Дальнем и на УРМЗ. Это, конечно, полностью не решит проблему в городе с нехваткой контейнеров, но частично снимет напряжение. В Ухте есть площадки, на которых установлено всего 4 контейнера, а пользуются ими жители 10 многоквартирных домов. Вывоз ТКО по этим адресам регоператор производит ежедневно, однако, уже через несколько часов контейнеры снова переполнены.
Кроме этого, Региональный оператор Севера заменит самые изношенные контейнеры на 5 площадках в поселке Ярега.
По данным инвентаризации, которую проводили на территории региона по инициативе регионального оператора, на территории Ухты находится 234 площадки МКД и установлен 861 контейнер для ТКО. По итогам инвентаризации мест накопления ТКО выяснилось, что в городе не хватает 440 контейнеров.
Региональный оператор Севера напоминает, что за содержание площадок, в том числе замену контейнеров и установку дополнительных емкостей ответственность несет собственник места накопления ТКО. В Республике Коми в большинстве случаев – это или органы местного самоуправления или управляющие организации, обслуживающие жилой фонд.