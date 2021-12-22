В России появится единая система биометрических данных

Закон об этом приняли депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении, сообщает «Российская Газета». Соответствующие изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и связи».

- Единая биометрическая система является государственной информационной системой, - говорится в документе.

Согласно принятой поправке, граждане смогут самостоятельно размещать в этой системе свои биометрические образцы без необходимости посещать для этой цели государственные органы. Размещение будет проводиться при помощи доверенного программного обеспечения с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации.