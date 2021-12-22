В России отменили обязательный техосмотр

Госдума приняла подготовленный в "Единой России" закон об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Такие транспортные средства должны использоваться только в личных целях, чтобы их владельцы не проходили данную процедуру.

Согласно новому закону, технический осмотр личных транспортных средств граждан будет проводиться только по желанию граждан. Госдума оперативно завершила работу над документом, чтобы документ в случае принятия Совфедом и подписания мог бы вступить в силу уже с 1 января.

По действующим нормам регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло четыре и более лет. Решение о его отмене облегчит жизнь многим автовладельцам, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств, уточнил спикер.

Он подчеркнул, что для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси при этом ничего не изменится. В целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр.

- Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации, - добавил Володин.

В законопроекте уточняется, что необходимость прохождения процедуры остается также при замене основных деталей личного авто, внесении изменений в конструкцию.

По словам одного из авторов инициативы, вице-спикера Госдумы Сергея Неверова ("Единая Россия"), к депутатам поступало большое количество обращений от граждан о том, что этот процесс давно стал формальностью. При этом количество дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями составляет в среднем около одного процента, привел статистику депутат.

В ходе работы над документом депутаты внесли ряд уточнений. Так, исключается так называемое проведение технических осмотров на обочине. Согласно тексту поправки, если у автомобилиста есть диагностическая карта (выдается по итогам техосмотра), он освобождается от проверок состояния автомобиля инспекторами ГИБДД на дорогах. Предполагается, что полицейский сможет проверить автомобиль только при "визуальном обнаружении признаков неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения".

Еще одна важная поправка убирает возможные сбои при правоприменении новых норм. Ведь с 1 марта 2022 года вступают в силу штрафы за езду без диагностической карты - 2000 рублей. Чтобы не было разночтений, законопроект был доработан в интересах автовладельцев, уточнил Вячеслав Володин.