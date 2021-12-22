В Коми на пожаре спасли двух человек

21 декабря в 07:50 в пожарно-спасательную службу Сыктывдинского района поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома 30 по Ухтинскому шоссе. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 4 минут. В 08:35 возгорание было ликвидировано. Пострадавших людей нет. В результате пожара поврежден автомобиль.
В ликвидации пожара были задействованы 6 огнеборцев и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара - неисправность систем, механических узлов транспортного средства.
22 декабря в 02:12 в пожарно-спасательную службу Усть-Куломского района поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Сосновая деревне Выльгорт. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 5 минут. Возгорание было ликвидировано сразу по прибытию огнеборцев. Пострадавших людей нет. В результате пожара повреждена занавеска на окне на площади 0,5 м2.
В ликвидации пожара были задействованы 4 огнеборца и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
В 03:05 в пожарно-спасательную службу города Ухты поступило сообщение о возгорании многоквартирного дома по улице Советская. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 8 минут. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 8 человек. Звеньями газодымозащитной службы из задымленных помещений были спасены мужчина 1976 года рождения и женщина 1977 года рождения. В 03:25 возгорание было ликвидировано. В результате пожара повреждены вещи на площади 1 м2.
В ликвидации пожара были задействованы 8 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.