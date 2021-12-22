Врач посоветовал, как правильно одеваться, чтобы пережить морозы

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как правильно одеваться зимой. Советы эксперта опубликовали "РИА Новости".

По словам эксперта, морозы - не время для закаливания. Поэтому подойти к вопросу стоит серьёзно.

- Нужно помнить, что сама по себе одежда не греет. Она помогает удерживать тепло, которое вырабатывает наш организм. В связи с этим в морозы нужно тщательно одеваться, не оставляя открытых мест и щелей для проникновения холода. Нужно обязательно защищать руки теплыми перчатками или варежками, закрывать шею и лицо шарфом. Шапка должна быть плотной и закрывать уши. Также надежно нужно одевать и детей. Морозы – это не время для закаливания, - рассказал Тяжельников.

Всю одежду нужно надевать ещё до выхода на улицу, чтобы сохранить как можно больше тепла.