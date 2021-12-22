Житель Коми победил на конкурсе песен на родных языках в Казани

Музыкант из Коми Владимир Трошев одержал победу в Межрегиональном фестивале песен среди молодежи на родных языках народов России "Голос Амадины". Фестиваль проходил 16-18 декабря в столице Татарстана.

Первые два дня с участниками работали наставники. В это время дорабатывались номера и проводились мастер-классы. Затем, 18 декабря, прошёл большой гала-концерт, в котором приняли участие 15 человек. Стоит отметить, что изначально жюри получило 70 онлайн-заявок со всей страны. Но лишь 15 человек добрались до финала. Среди них - и Владимир Трошев, молодой гармонист, член Правления Коми региональной общественной организации "Союз коми молодежи "МИ".