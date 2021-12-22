В двух районах Коми объявлен актированный день

22 декабря в двух муниципалитетах Коми объявили актированный день. Так, в Усинске из-за неблагоприятных погодных условий не учатся 1-4 классы 1 смены. Решение о посещении занятий учащимися принимается родителями (законными представителями). В актированный день обучение учащихся общеобразовательных организаций будет организовано дистанционно.

Также занятия отменили в поселке городского типа Парма, здесь не пойдут в школу уже с 1 по 9 классы. 1-4 классы не учатся и в Усть-Цилемской и Хабрицкой школах.

В Сыктывкаре же сегодня почти -20 градусов, однако такая температура не станет для столичных школьников помехой.