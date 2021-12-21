Врач назвал последствие ковида, которое невозможно вылечить таблетками

Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал о последствии коронавируса, от которого не помогут таблетки. Так, у некоторых переболевших может развиться паросмия, то есть расстройство обоняния, пишут “РИА Новости”.

"Пусть и редко, но у меня есть пациенты, которые жалуются не на отсутствие запаха, а еще хуже — на патологические запахи, то есть они не ощущают приятные запахи, только гнилостные", — поделился медик.

По словам эксперта, лекарства в этом случае не помогут и недуг пройдет лишь со временем. Причем у всех лечение занимает разное время: у одних два месяца, а у других нет положительной динамики даже спустя полгода.