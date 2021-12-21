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Госдума приняла поправки в законопроект об отмене техосмотра

Госдума приняла поправки в законопроект об отмене техосмотраФото из архива редакции

Стало известно, что Госдума приняла во втором чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Решение было принято единогласно, передают “РИА Новости”. 

Сообщается, что теперь от обязательного техосмотра освободят "легковые автомобили и мототранспортные средства", которые используются "исключительно в личных целях".

К основному чтению "Единая Россия" вместе с экспертным сообществом подготовила поправку об исключении ТО "на обочине", когда у водителя уже есть диагностическая карта; при этом сотрудники ГИБДД все равно проведут техосмотр. Также одобрили поправку об отмене штрафов за отсутствие диагностической карты.

Обязательным техосмотр останется для такси и другого транспорта, который используется для перевозки пассажиров, а также для личных автомобилей, которые используются в служебных целях. ТО также придется пройти при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

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