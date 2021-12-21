Госдума приняла поправки в законопроект об отмене техосмотра

Стало известно, что Госдума приняла во втором чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Решение было принято единогласно, передают “РИА Новости”.

Сообщается, что теперь от обязательного техосмотра освободят "легковые автомобили и мототранспортные средства", которые используются "исключительно в личных целях".

К основному чтению "Единая Россия" вместе с экспертным сообществом подготовила поправку об исключении ТО "на обочине", когда у водителя уже есть диагностическая карта; при этом сотрудники ГИБДД все равно проведут техосмотр. Также одобрили поправку об отмене штрафов за отсутствие диагностической карты.