Названа дата открытия Национальной библиотеки в Сыктывкаре

Главная библиотека региона, Национальная библиотека Республики Коми, открывается после капитального ремонта. В наступающем 2022 году учреждение отметит свой 185-летний юбилей, празднование пройдет в обновленном историческом здании. Напомним, дом с колоннами был построен в 1958 году, с тех пор в нем ни разу не было капитального ремонта. Здание является объектом культурного наследия, памятником истории и культуры.

– В преддверии Нового года мы вновь открываем двери одного из главных объектов культуры в республике – Национальную библиотеку. Благодаря значительной поддержке Минкультуры РФ, нам удалось не только сохранить уникальность объекта культурного наследия народов России «Библиотеку им. В.И. Ленина», но и на высоком уровне создать многофункциональный центр для культурно-просветительского досуга читателя XXI века. Уверена, это станет знаменательным событием нашего региона и, несомненно, войдет в культурную летопись Коми», – прокомментировала министр культуры региона Мария Балмастова.

У библиотеки отремонтирован фасад и кровля, обустроена прилегающая территория и входная группа, заменены все инженерные коммуникации, обновлен внутренний дизайн, приобретена новая мебель и техника. Библиотека увеличила вместимость книгохранилища до 1 млн экземпляров за счет новых рельсовых стеллажей. Сейчас фонд библиотеки насчитывает 887 тысяч изданий. Специально к открытию при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела Коми за счет средств федерального и республиканского бюджетов приобретено 8,5 тысяч новых изданий.

Из технологических новшеств в библиотеке появятся «умные полки» – устройства, которые позволяют самостоятельно брать и сдавать книги, а также многофункциональные информационные станции (инфоматы) для заказа услуг. Преобразится большой читальный зал: здесь появятся мобильные стеллажи, сцена и большой экран.