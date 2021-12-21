Юрист рассказал, что грозит сыктывкарцам, которые жарили кота

Недавно мы писали о том, как в Сыктывкаре двое неизвестных жарили кота возле ресторана по адресу: Пушкина, 20/2. Этим происшествием уже заинтересовались правоохранительные органы. Юрист Дарья Пухтинская рассказала, что может грозить мужчинам, которые истязали животное.
Юрист предположила, что согласно раскрытым в СМИ обстоятельствам произошедшего, мужчинам грозит ответственность по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животным). По указанной статье без отягчающих обстоятельств согласно части первой предусмотрены следующие наказания:
- штраф до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев;
- обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов;
- исправительные работы на срок до одного года;
- ограничение свободы на срок до одного года;
- арест на срок до шести месяцев;
- лишение свободы на срок до трех лет.
Однако одним из ужесточающих обстоятельств может являться то, что, возможно, преступление совершено группой лиц. Поэтому, во второй части предусмотрены наказания серьезнее:
- штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет;
- исправительные работы на срок от двух лет;
- принудительные работы на срок до пяти лет;
- лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Юрист уточнила, что дать точную правовую оценку и квалификацию событию прямо сейчас невозможно ввиду недостаточности сведений об обстоятельствах произошедшего.
- Ранее рассматриваемая уголовная статья применялась намного реже, чем сейчас. Сегодня практика активно нарабатывается благодаря общественному резонансу вокруг ситуаций жестокого обращения с животными в СМИ и соц. сетях, поэтому законодатель последовательно усиливает ответственность за указанные негуманные действия. Так, в 2017 году ужесточилась уголовная ответственность за жестокое обращение, а спустя много лет ожидания зоозащитников в 2018 году Государственная Дума приняла Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», который, кстати говоря, защищает и безнадзорных животных, - заключила юрист.