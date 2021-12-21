Юрист рассказал, что грозит сыктывкарцам, которые жарили кота

Недавно мы писали о том, как в Сыктывкаре двое неизвестных жарили кота возле ресторана по адресу: Пушкина, 20/2. Этим происшествием уже заинтересовались правоохранительные органы. Юрист Дарья Пухтинская рассказала, что может грозить мужчинам, которые истязали животное.

Юрист предположила, что согласно раскрытым в СМИ обстоятельствам произошедшего, мужчинам грозит ответственность по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животным). По указанной статье без отягчающих обстоятельств согласно части первой предусмотрены следующие наказания:

штраф до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев;

обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов;

исправительные работы на срок до одного года;

ограничение свободы на срок до одного года;

арест на срок до шести месяцев;

лишение свободы на срок до трех лет.

Однако одним из ужесточающих обстоятельств может являться то, что, возможно, преступление совершено группой лиц. Поэтому, во второй части предусмотрены наказания серьезнее:

штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет;

исправительные работы на срок от двух лет;

принудительные работы на срок до пяти лет;

лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Юрист уточнила, что дать точную правовую оценку и квалификацию событию прямо сейчас невозможно ввиду недостаточности сведений об обстоятельствах произошедшего.