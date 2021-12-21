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Юрист рассказал, что грозит сыктывкарцам, которые жарили кота

Юрист рассказал, что грозит сыктывкарцам, которые жарили котаФото из архива PG11.ru

Недавно мы писали о том, как в Сыктывкаре двое неизвестных жарили кота возле ресторана по адресу: Пушкина, 20/2. Этим происшествием уже заинтересовались правоохранительные органы. Юрист Дарья Пухтинская рассказала, что может грозить мужчинам, которые истязали животное. 

Юрист предположила, что согласно раскрытым в СМИ обстоятельствам произошедшего, мужчинам грозит ответственность по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животным). По указанной статье без отягчающих обстоятельств согласно части первой предусмотрены следующие наказания:

  • штраф до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев;
  • обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов;
  • исправительные работы на срок до одного года;
  • ограничение свободы на срок до одного года;
  • арест на срок до шести месяцев;
  • лишение свободы на срок до трех лет.

Однако одним из ужесточающих обстоятельств может являться то, что, возможно, преступление совершено группой лиц. Поэтому, во второй части  предусмотрены наказания серьезнее:

  • штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет;
  • исправительные работы на срок от двух лет;
  • принудительные работы на срок до пяти лет;
  • лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Юрист уточнила, что дать точную правовую оценку и квалификацию событию прямо сейчас невозможно ввиду недостаточности сведений об обстоятельствах произошедшего.

- Ранее рассматриваемая уголовная  статья применялась намного реже, чем сейчас. Сегодня практика активно нарабатывается благодаря общественному резонансу вокруг ситуаций жестокого обращения с животными в СМИ и соц. сетях, поэтому законодатель последовательно усиливает ответственность за указанные негуманные действия. Так, в 2017 году ужесточилась уголовная ответственность за жестокое обращение, а спустя много лет ожидания зоозащитников в 2018 году Государственная Дума приняла Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», который, кстати говоря, защищает и безнадзорных животных, - заключила юрист.

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