Житель Коми потратил ошибочно полученную пенсию приятеля и попал под статью

Судом установлено, что в январе 2021 года интинец получил доступ к банковской карте своего умершего приятеля, на счет которого ошибочно были перечислены пенсионные накопления в размере около 20 тыс. рублей. Обнаружив поступление денег, мужчина перевел их на свою банковскую карту и в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

В дальнейшем Пенсионный фонд России обнаружил факт ошибочного перечисления денежных средств на карту умершего гражданина, а также факт их перевода и направил информацию в полицию для проведения проверки и дачи уголовно-правовой оценки.

Суд назначил жителю Инты наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу вело ОМВД России по Инте, говорится в пресс-релизе прокуратуры Коми.