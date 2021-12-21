На Коми упадут части экологически чистой ракеты

Испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» будет произведён в интересах обороноспособности страны. Время пуска – 18.00 по Московскому времени, резервная дата запуска – 24 декабря.

В рамках реализации Соглашения между Правительством Республики Коми и Акционерным обществом «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» «О порядке и условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей ракет-носителей «Ангара» на территории Республики Коми» определены порядок и условия эпизодического использования районов падения отделяющихся частей ракет-носителей «Ангара». Район падения «Вуктыл» охватывает районы Вуктыла, Сосногорска и Троицко-Печорска.

В период с 23 по 24 декабря 2021 года эти районы объявлены временно опасными. Жителей республики просят соблюдать осторожность и в эти дни не посещать районы падения отделяющихся частей ракеты-носителя.