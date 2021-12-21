На Коми упадут части экологически чистой ракеты

Испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» будет произведён в интересах обороноспособности страны. Время пуска – 18.00 по Московскому времени, резервная дата запуска – 24 декабря.
В рамках реализации Соглашения между Правительством Республики Коми и Акционерным обществом «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» «О порядке и условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей ракет-носителей «Ангара» на территории Республики Коми» определены порядок и условия эпизодического использования районов падения отделяющихся частей ракет-носителей «Ангара». Район падения «Вуктыл» охватывает районы Вуктыла, Сосногорска и Троицко-Печорска.
В период с 23 по 24 декабря 2021 года эти районы объявлены временно опасными. Жителей республики просят соблюдать осторожность и в эти дни не посещать районы падения отделяющихся частей ракеты-носителя.
Минприроды Коми оповестило о времени планируемого пуска население, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Республике Коми, государственные учреждения, органы местного самоуправления, общественные организации и предприятия, ведущие хозяйственную деятельность в этих районах. С 20 по 22 декабря сотрудники министерства совместно с представителями ГКНПЦ имени М.В. Хруничева проведут предпусковое обследование территории района падения ОЧ РН «Вуктыл».
***«Ангара» - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».