Вероятно депрессивное состояние: гороскоп на 22 декабря

Не исключено что даже в дружеских и романтических отношениях Овны будут преследовать меркантильный интерес. Проявите искреннюю заинтересованность и участие по отношению к своему окружению, не ждите вознаграждения, и тогда у вас появятся настоящие друзья и возлюбленные.

Сегодня Тельцы могут блистать в светском обществе, пожинать плоды своих трудов, принимать поздравления и почести. Вам нужно одеваться в дорогие и броские наряды, чтобы быть заметными, хотя вы и скептично относитесь ко всей этой светской мишуре.

Гороскоп на 22 декабря 2021 года Близнецы

День хорош для духовного роста, гармоничного развития. Вы можете обрести цельность, встретить свою «вторую половину». Если вы сильно захотите, то сможете получить то, чего вам недостает для целостности личности.

Гороскоп на 22 декабря 2021 года Рак

Не исключено предложение о смене работы или направления в деятельности Раков. Надо смело пробовать свои силы, учиться, нарабатывать опыт. Но только действуйте по закону: «Лиха беда начало». А там, увидите, и соратники появятся, и покровители.

Гороскоп на 22 декабря 2021 года Лев

Положение планет будет побуждать Львов возводить неприступные стены в доме, укреплять границы. Это состояние может превратить их дом в крепостную тюрьму. Надо доверять соседям. Дружелюбие и гостеприимство поможет укрепить ваш дом.

Гороскоп на 22 декабря 2021 года Дева

Вероятно депрессивное состояние. Оно может выражаться в нежелании сопротивляться невзгодам и в отсутствии надежд на будущее. Это состояние можно сгладить при помощи медитации, духовных практик, молитв, занятий йогой, всего, что приводит ум в состояние спокойного созерцания.

Гороскоп на 22 декабря 2021 года Весы

Этот день располагает к романтическим связям, поездкам, путешествиям. Появляется повышенная потребность в тесном физическом контакте, объятиях, проявлениях ласки. Не считайте, что кто-то вам что-нибудь должен. Но если вы будете всем бескорыстно рады, то ваша искренняя улыбка будет привлекать к вам множество поклонников.

Гороскоп на 22 декабря 2021 года Скорпион

В ваш коллектив могут прийти новые люди. Это подстегнет интерес Скорпионов к работе, раскроет многие скрытые грани их характера и деятельности. Надо научиться работать с новыми партнерами. Переложите часть работы на сотрудников, и вы сможете справиться со своими личными проблемами.

Гороскоп на 22 декабря 2021 года Стрелец

Материальное положение улучшится. Будут крупные приобретения. В новом деле возможен подъем, прибавление зарплаты. Прежняя деятельность также принесет немалый доход. Можете реализовать свои желания и приобрести то, о чем вы давно мечтали.

Гороскоп на 22 декабря 2021 года Козерог

Сегодня большое значение могут иметь семейные дела. Именно семья определит ваши планы на будущее. Пришло время для кардинальных изменений в быту. Вкладывайте деньги в недвижимость, строительство.

Гороскоп на 22 декабря 2021 года Водолей

Творческие и производственные идеи принесут большую прибыль и успех. На основе прежних заслуг выстройте фундамент нового крупного дела. Планируя новые дела, присмотритесь к тем, кого берете в союзники, - рядом с вами должны быть только серьезные и благожелательные люди.

Гороскоп на 22 декабря 2021 года Рыбы

Великолепный день для женщин-Рыб. Они могут быть чувственны, как никогда. Многие будут иметь все шансы на успех у противоположного пола. Оттачивайте ваше главное оружие - находчивость и точное попадание в цель.