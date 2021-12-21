Куда сдать новогодние елки в Сыктывкаре, чтобы помочь экологии

Сыктывкарцы смогут не просто выкинуть живые елки после праздников, а сдать их на переработку. Об этом со ссылкой на слова экоактивиста Константина Морокова сообщил «Комиинформ».
В администрации Сыктывкара состоялась встреча с главой города Натальей Хозяиновой, которая подключилась к акции и обещала выделить в помощь активистам технику для перевозки деревьев.
Сдать отслужившее новогоднее дерево можно будет на двух площадках: в экоцентре «Дырнос» и в Центре экологического воспитания, известном как станция юннатов в Сыктывкаре. Первые елки начнут принимать уже 8 января.
Они пойдут на корм и на подстилки животным в Центр экологического воспитания. Там, кстати, имеется установка по измельчению веток.
Экоактивисты обращаются к горожанам с просьбой сдавать деревья без новогодней мишуры, украшений и мусора - все-таки они пойдут на корм животным.