Дыры, следы вандализма и пустые доски расписания: в Сыктывкаре прошел рейд по остановкам

Целью рейда являлась отработка поступивших сигналов горожан на участившиеся случаи отсутствия расписаний движения автобусов на остановочных комплексах или их неудовлетворительного состояния, что является нарушением обязательств с их стороны в рамках исполнения муниципальных контрактов.

Такие данные были зафиксированы в ходе рейда специалистами Муниципального центра управления Сыктывкара (МЦУ), организованного по поручению мэра Сыктывкара Натальи Хозяиновой.

В ходе рейда на остановочном пункте "Гостиница Центральная" отсутствуют расписания по муниципальному маршрутам №№ 18 (ООО "САТП №1") и 28 (товарищество ИП). На остановке "Драмтеатр" в сторону микрорайона Орбита не обнаружено расписания по маршруту № 24 (Товарищество ИП), а на остановке "Рынок" в сторону микрорайона Орбита отсутствует расписание у маршрута № 24 (Товарищество ИП).

Кроме того, на остановочном пункте "Поликлиника №1" в сторону микрорайона Орбита сотрудники мэрии города не обнаружили актуального расписания по маршруту № 55 (ООО "САТП№1").

На остановочном пункте "ул. Громова" в сторону города отсутствовало расписание по маршрутам №№ 1, 24 (Товарищество ИП) и № 55 (ООО "САТП №1").

Также на остановке "ул. Петрозаводская" в сторону ООО "Пригородный" не размещено расписание маршрута № 4 (Товарищество ИП). Такое же нарушение было зафиксировано на остановочном пункте "ул. Малышева" в сторону ООО "Пригородный", где отсутствовало расписание по маршрутам №№ 1, 17 (Товарищество ИП).

В адрес недобросовестных перевозчиков направлено требование об устранении нарушений в 10-дневный срок.

Напомним, что согласно муниципальному контракту на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным тарифам, перевозчики обязаны обеспечить размещение на остановочных пунктах расписания и актуализировать его в десятидневный срок после изменения. В противном случае предусмотрены штрафные санкции.

Также в ходе рейда были зафиксированы два случая вандализма. Так, на остановке "ул. Малышева" в районе дома №24 расписание автобусов было изрисовано вандалами, а у остановочного павильона "Школа № 25" по ул. Малышева, 16 была выбита часть стены.

Администрация Сыктывкара обращается к жителям с просьбой оперативно сообщать об аналогичных фактах порчи городского имущества, чтобы виновники смогли понести заслуженное наказание по телефону 294-200.

Кроме того, мэрия Сыктывкара проведет переговоры с перевозчиками о необходимости более широкого информирования населения за счет создания альтернативных вариантов, например, путём создания группы в социальной сети и размещения в ней актуальной информации.

***Во второй половине 2021 года в адрес перевозчиков было направлено 3 письма с требованием актуализировать расписания на остановочных комплексах и обновить недостающие. Если Товарищество ИП устранило большую часть таких нарушений, то САТП №1 многие нарушения оставил без внимания. В следующем году в связи с этим администрация города будет вести претензионную работу и наказывать перевозчиков.