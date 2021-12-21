Дыры, следы вандализма и пустые доски расписания: в Сыктывкаре прошел рейд по остановкам

В Сыктывкаре на семи автобусных остановках отсутствует актуальное расписание движения общественного транспорта, сообщили в мэрии.
Такие данные были зафиксированы в ходе рейда специалистами Муниципального центра управления Сыктывкара (МЦУ), организованного по поручению мэра Сыктывкара Натальи Хозяиновой.
Целью рейда являлась отработка поступивших сигналов горожан на участившиеся случаи отсутствия расписаний движения автобусов на остановочных комплексах или их неудовлетворительного состояния, что является нарушением обязательств с их стороны в рамках исполнения муниципальных контрактов.
В ходе рейда на остановочном пункте "Гостиница Центральная" отсутствуют расписания по муниципальному маршрутам №№ 18 (ООО "САТП №1") и 28 (товарищество ИП). На остановке "Драмтеатр" в сторону микрорайона Орбита не обнаружено расписания по маршруту № 24 (Товарищество ИП), а на остановке "Рынок" в сторону микрорайона Орбита отсутствует расписание у маршрута № 24 (Товарищество ИП).
Кроме того, на остановочном пункте "Поликлиника №1" в сторону микрорайона Орбита сотрудники мэрии города не обнаружили актуального расписания по маршруту № 55 (ООО "САТП№1").
На остановочном пункте "ул. Громова" в сторону города отсутствовало расписание по маршрутам №№ 1, 24 (Товарищество ИП) и № 55 (ООО "САТП №1").
Также на остановке "ул. Петрозаводская" в сторону ООО "Пригородный" не размещено расписание маршрута № 4 (Товарищество ИП). Такое же нарушение было зафиксировано на остановочном пункте "ул. Малышева" в сторону ООО "Пригородный", где отсутствовало расписание по маршрутам №№ 1, 17 (Товарищество ИП).
В адрес недобросовестных перевозчиков направлено требование об устранении нарушений в 10-дневный срок.
Напомним, что согласно муниципальному контракту на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным тарифам, перевозчики обязаны обеспечить размещение на остановочных пунктах расписания и актуализировать его в десятидневный срок после изменения. В противном случае предусмотрены штрафные санкции.
Также в ходе рейда были зафиксированы два случая вандализма. Так, на остановке "ул. Малышева" в районе дома №24 расписание автобусов было изрисовано вандалами, а у остановочного павильона "Школа № 25" по ул. Малышева, 16 была выбита часть стены.
Администрация Сыктывкара обращается к жителям с просьбой оперативно сообщать об аналогичных фактах порчи городского имущества, чтобы виновники смогли понести заслуженное наказание по телефону 294-200.
Кроме того, мэрия Сыктывкара проведет переговоры с перевозчиками о необходимости более широкого информирования населения за счет создания альтернативных вариантов, например, путём создания группы в социальной сети и размещения в ней актуальной информации.
***Во второй половине 2021 года в адрес перевозчиков было направлено 3 письма с требованием актуализировать расписания на остановочных комплексах и обновить недостающие. Если Товарищество ИП устранило большую часть таких нарушений, то САТП №1 многие нарушения оставил без внимания. В следующем году в связи с этим администрация города будет вести претензионную работу и наказывать перевозчиков.