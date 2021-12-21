Кто кормит сыктывкарских школьников, сколько стоит питание и куда обращаться с жалобами

В Сыктывкаре в ряде школ выявили нарушения - дети не получали холодные закуски, которые им положены. Возникает вопрос: а куда делись деньги, которые должны были быть потрачены на эту еду? Портал PG11.ru узнал, кто отвечает за питание школьников, что туда входит и куда обращаться с жалобами.



Куда делись деньги на закуски?



В администрации Сыктывкара отметили, что деньги выделяются не отдельно на закуски, а на питание школьников в целом. Все бюджетные средства в полном объеме направили на организацию горячего питания учеников в соответствии с двухнедельным меню, которое размещено на официальных сайтах школ.



По результату проверки контрольно-счетной палаты Коми нецелевого расходования бюджетных средств, которые должны быть выделены на питание детей, не выявлено.



Что входит в питание школьников?



Завтрак сыктывкарского школьника состоит из горячего блюда и напитка. Также школам рекомендуется добавлять ягоды, фрукты и овощи. Обед предусматривает горячее первое, второе блюдо и напиток. Также рекомендуется добавлять салат или свежие овощи.

Сколько денег выделяется на питание одного человека?



Портал PG11.ru узнал, сколько выделяется бюджетных средств на питание одного школьника.





Куда обращаться, если ребенку дают не все, что положено?



По всем интересующим вопросам организации и качества питания в школах Сыктывкара, в том числе по вопросам соблюдения двухнедельного и ежедневного меню, можно обратиться в школу, в которой обучается ребёнок, в администрацию Сыктывкара по номеру телефона 8 (8212) 44-75-10.



Вопрос соблюдения требований СанПиН по организации и качеству школьного питания находится на контроле администрации города, управления образования, директоров муниципальных общеобразовательных организаций.