Иммуннолог озвучил "внезапный" симптом омикрон-штамма

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал о том, какие проявления предупреждают о наличии омикрон-штамма. Об этом пишут “РИА Новости”.

"У "омикрона" самый характерный симптом — это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил", — пояснил он.

Медик подчеркнул, что для всех вариантов COVID-19 описано более 70 симптомов, из-за чего точно определить разновидность патогена достаточно сложно.