Иммуннолог озвучил "внезапный" симптом омикрон-штамма

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал о том, какие проявления предупреждают о наличии омикрон-штамма. Об этом пишут “РИА Новости”.
"У "омикрона" самый характерный симптом — это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил", — пояснил он.
Медик подчеркнул, что для всех вариантов COVID-19 описано более 70 симптомов, из-за чего точно определить разновидность патогена достаточно сложно.
"Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского штамма „визитная карточка“ была — потеря обоняния, на „дельте“ тоже встречается, но гораздо реже", — объяснил врач.
Болибок также привел слова коллег из стран с большим количеством заражений омикрон-штаммом, которые утверждают, что в таком случае потеря обоняния "встречается очень редко".