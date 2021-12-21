Прививку от COVID-19 для подростков включили в нацкалендарь

- Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, к приоритету 3-го уровня относятся дети от 12 до 17 лет (включительно), - указано в документе.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении нового национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, включив в него в том числе добровольную вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает ТАСС .

В тексте приказа отмечается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.

Также приказом в категорию приоритета по вакцинации второго уровня включены работники сферы организаций предоставления услуг. В категорию приоритета третьего уровня включены учащиеся профессиональных образовательных учреждений и образовательных организаций высшего образования старше 18 лет.

Документ также допускает введение вакцин, за исключением препаратов для профилактики туберкулеза, предусмотренных нацкалендарем профилактических прививок и нацкалендарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям в один день разными шприцами в разные участки тела.